Meteo a Palermo: le previsioni del 9 settembre

La situazione meteo in città

A Palermo nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampie schiarite in serata. La temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 3500m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Mare mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Sicilia

Non si esclude lo sviluppo di rovesci e temporali tra il Tirreno occidentale e il Canale di Sicilia, in parziale estensione alle province sudoccidentali dell'Isola. Variabilità altrove, più accentuata al primo mattino sulla media e alta Campania, ivi con qualche piovasco. Temperature minime in rialzo in Sicilia, senza particolari variazioni altrove. Ventilazione debole o moderata prevalentemente occidentale. Mossi o molto mossi il basso Tirreno e il Canale di Sicilia, poco mosso lo Ionio.

La situazione meteo a Messina

A Messina nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampie schiarite in serata. La temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest. Mare poco mosso.

La situazione meteo ad Agrigento

Ad Agrigento nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio. Ampie schiarite in serata. La temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3600m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Mare poco mosso.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 0,3 µg/m³.