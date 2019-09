Le previsioni meteo del weekend a Palermo dal 7 all’8 settembre

La situazione meteo in città

A Palermo nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarite in serata. La temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 3800m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest. Mare poco mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Sicilia

Poche variazioni nello scenario sinottico: mentre un cavo d'onda nordatlantico raggiunge il Nord Italia, una blanda circolazione depressionaria continua ad interessare le acque del basso Ionio, rinnovando condizioni d'instabilità sulle nostre regioni meridionali. Occasione per nuovi rovesci a carattere spiccatamente localizzato sui litorali tirrenici e temporali ad evoluzione diurna in sviluppo a partire dalle aree interne a ridosso dei principali comprensori montuosi. Temperature in lieve flessione sulle regioni peninsulari. Ventilazione debole variabile. Canale di Sicilia mosso, poco mossi gli altri mari.

La situazione meteo a Catania

A Catania nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Rasserena in serata. La temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest. Mare poco mosso. Nessuna

La situazione meteo a Ragusa

A Ragusa nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio. Rasserena in serata. La temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 1,6 µg/m³.