Panico a Capaci per svastiche e volto di Hitler, ma era un musical

Panico tra i residenti di Capaci, in provincia di Palermo, per un palco montato con svastiche e la faccia di Adolf Hitler. Sembrava il preludio per un comizio elettorale, era invece la scenografia di uno spettacolo. Sul posto sono anche intervenuti gli uomini della Digos, ma una volta accertato lo spirito dell'iniziativa culturale e non politica è stato dato il via libera alla rappresentazione del musical "Mai più num3r1".

Le parole dell'organizzatrice

A organizzare lo spettacolo è stata l'associazione Arabesque. "Lo spettacolo entra con la mente e con lo spirito nel ricordo di ciò che non deve accadere più. In nessuna parte del mondo. 'Mai più NUM3R1' è un inno alla libertà", ha spiegato l'organizzatrice Alice Cerchia. "Ero sul palco con il microfono in mano quando mi hanno fatto segno di scendere. Davanti mi sono trovata tre agenti della Digos che volevano sapere cosa stavamo mettendo in scena, qual è il senso dello spettacolo e mi hanno chiesto la locandina. Lo spettacolo - ha aggiunto Cerchia - entra con la mente e con lo spirito nel ricordo di ciò che non deve accadere più. In nessuna parte del mondo. 'Mai più Num3r1' è un inno alla libertà. Scopo, far riflettere lo spettatore: un viaggio attraverso la danza neoclassica, contemporanea e moderna, di un periodo storico infernale", ha concluso.