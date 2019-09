In due distinte operazioni nel Ragusano i carabinieri hanno sequestrato oltre 250 grammi di droga. Due le persone arrestate: una a Scoglitti, frazione di Vittoria, e una a Comiso. A Scoglitti è finito in manette un 43enne, Carmelo Leone, perché in auto aveva 30 grammi di hashish. In un deposito di sua pertinenza poi sono stati trovati circa 250 grammi della stessa sostanza stupefacente, tre bilancini di precisione e materiale usato per il confezionamento della droga. A Comiso è finito ai domiciliari un gambiano di 20 anni sorpreso in piazza Gramsci con 27 grammi di hashish, 300 euro in contanti e materiale usato per il confezionamento.