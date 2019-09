Maltempo, disagi a Palermo per acquazzoni: allagamenti a Mondello

Prosegue l’allerta gialla in Sicilia per il maltempo (LE PREVISIONI IN ITALIA). Violenti acquazzoni si sono abbattuti su Palermo nella serata di mercoledì 4 settembre e nella mattinata di oggi, giovedì 5 settembre, provocando disagi ai cittadini. Nuovi allagamenti si sono registrati a Mondello, in via Ugo La Malfa, e nel sottopassaggio di via Belgio. Problemi anche in provincia: a Misilmeri, Ficarazzi, Portella di Mare e a Bagheria dove alcuni automobilisti sono stati soccorsi dai vigili del fuoco perché rimasti impantanati con la propria automobile.