Catania, tenta imbarco sul volo per Dublino con un documento falso

A Catania un iraniano di 29 anni, Norolla Rostami, stava cercando di imbarcarsi su un volo per Dublino con un passaporto bulgaro falsificato e per questo è finito in manette. Ad arrestarlo ci ha pensato il personale dell'ufficio polizia di frontiera aerea dell'aeroporto. L'uomo è stato trovato in possesso di altre due carte di identità contraffatte: una italiana e l'altra della Repubblica Ceca. La Procura di Catania, dopo l'arresto, ha disposto il suo trasferimento in carcere.