In provincia di Catania un uomo di 55 anni è finito in manette per lesioni personali e maltrattamenti in famiglia. L'uomo, rientrato a casa da alcuni mesi dopo essere stato agli arresti domiciliari per droga in una comunità, armato di un lungo coltello da cucina ha ferito un operaio che era intervenuto per difendere sua madre.

La dinamica dei fatti

Il 55enne si era scagliato contro la donna che aveva detto no alla sua ennesima richiesta di denaro, L'operaio, che stava effettuando dei lavori di riparazione all'interno della stessa abitazione, ha riportato ferite lacero contuse all'avambraccio destro, giudicate guaribili in sette giorni.