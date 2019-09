Meteo a Palermo: le previsioni del 2 settembre

La situazione meteo in città

A Palermo nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio. Schiarite in serata. La temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Mare poco mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Sicilia

Giornata uggiosa sin dal mattino con locali rovesci su Campania tirrenica, province sudoccidentali della Sicilia e isole minori. Al pomeriggio nuvolosità cumuliforme in sviluppo a ridosso dei principali comprensori montuosi con la consueta genesi di rovesci e temporali; i fenomeni - brevi, localizzati, ma talvolta intensi - potranno associarsi a frequente attività elettrica, colpi di vento e puntuali grandinate. Temperature in ulteriore flessione nei valori massimi. Ventilazione a rotazione ciclonica, tendenti a rinforzarsi da NO sulla Sicilia tirrenica e da OSO-SO sulla fascia ionica. Moto ondoso in graduale aumento con mari da poco mossi a mossi.

La situazione meteo a Siracusa

A Siracusa nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata. La temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud. Mare poco mosso.

La situazione meteo a Trapani

A Trapani cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Assorbimento dei fenomeni nel pomeriggio con rasserenamenti in serata. La temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. Mare poco mosso.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 0,5 µg/m³.