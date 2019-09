Meteo a Palermo: le previsioni di oggi 1 settembre

La situazione meteo in città

A Palermo cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. In serata ampie schiarite. La temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Mare poco mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Sicilia

La circolazione depressionaria insiste sul Tirreno e rinnova condizioni di isntabilità. Rovesci e qualche temporale interesseranno la Sicilia fin dal mattino ma saranno soprattutto le aree interne e montuose più coinvolte dalle precipitazioni. Temperature in lieve calo, venti tra NE e NO deboli con rinforzi locali. Mari poco mossi.

La situazione meteo a Catania

A Catania cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Rasserena in serata. La temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4100m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Mare poco mosso.

La situazione meteo a Ragusa

A Ragusa cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Rasserena in serata. La temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Sud-Sudovest.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 0,9 µg/m³.