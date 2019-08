Meteo a Palermo: le previsioni di oggi 29 agosto

La situazione meteo in città

A Palermo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite. La temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 25°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Mare quasi calmo. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Sicilia

La pressione cede sul Mediterraneo per l'ingresso di una modesta area instabile sul Tirreno. Variabilità sulla Campania e Calabria con qualche fenomeno sui monti. Sulla Sicilia più instabile con rovesci e qualche temporale in sviluppo sui monti, in parziale estensione alle zone ioniche e al messinese tirrenico. Temperature in calo. Venti da OSO in rotazione a NO dal pomeriggio. Mari poco mossi o a tratti mossi.

La situazione meteo a Catania

A Catania nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata con rovesci anche a carattere temporalesco. La temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 24°C, lo zero termico si attesterà a 4350m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Sudest. Mare poco mosso.

La situazione meteo a Ragusa

A Ragusa nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio. Schiarite in serata. La temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4150m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 0,2 µg/m³.