Meteo a Palermo: le previsioni del 28 agosto

La situazione meteo in città

A Palermo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, ma nella notte sono previste precipitazioni. La temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 25°C, lo zero termico si attesterà a 4100m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Mare poco mosso (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Sicilia

Un campo di alta pressione di matrice mediterranea interessa ancora il SudOvest d'Italia. Avremo dunque una giornata in prevalenza assolata, piuttosto calda, seppure senza picchi particolarmente elevati. Tuttavia, da ovest inizieranno a farsi strada le prime stratificazioni medio-alte, via via più compatte, con rischio nella seconda parte del giorno, specie verso sera, di qualche piovasco sulla Sicilia occidentale e sulla Campania settentrionale. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in rotazione ai quadranti sudoccidentali; deboli meridionali in rotazione ai quadranti sudoccidentali in quota. Zero termico nell'intorno di 4000 metri. Mari calmi o poco mossi.

La situazione meteo a Messina

A Messina bel tempo per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 25°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Nord-Nordovest. Mare quasi calmo.

La situazione meteo a Enna

A Enna cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 1 µg/m³.