Meteo a Palermo: le previsioni di oggi 27 agosto

La situazione meteo in città

A Palermo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 24°C, lo zero termico si attesterà a 4150m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Mare poco mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Sicilia

Da ovest si riaffacia un campo di alte pressioni, che determina la riduzione dei fenomeni di instabilità pomeridiana sui monti. Tempo dunque ben soleggiato, salvo qualche sporadico temporale sui monti nelle ore pomeridiane, specie sulla Calabria, ma decisamente più sporadico dei giorni precedenti. Venti molto deboli a prevalente componente di brezza. Zero termico nell'intorno di 4000/4200 metri. Basso Tirreno poco mosso; Canale da quasi calmo a poco mosso; Mare di Sicilia da poco mosso a quasi calmo.

La situazione meteo a Catania

A Catania cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, con stratificazioni in transito serale. La temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4300m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest. Mare poco mosso.

La situazione meteo a Trapani

A Trapani giornata soleggiata, salvo velature in transito dalla sera. La temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 24°C, lo zero termico si attesterà a 4150m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Mare poco mosso.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 1 µg/m³.