Un uomo di 35 anni è stato arrestato nella notte di ieri, 24 agosto, a Gioiosa Marea, nel Messinese, dopo aver investito un pedone di 80 anni in località San Giorgio e non essersi fermato per prestare soccorso. I carabinieri lo hanno rintracciato alcune ore dopo in località Villa Ridente.

L’uomo è stato arrestato e sarà giudicato per direttissima

Alla vista dei militari il 35enne, di orgini romene, ha chiuso le portiere e si è rifiutato di scendere dal veicolo, di sottoporsi all'alcol test e di fornire le proprie generalità. Arrestato per guida in stato d'ebbrezza e resistenza a pubblico ufficiale, è stato rinchiuso in camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo che si terrà al Tribunale di Patti.