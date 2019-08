Incidente stradale a Messina, scooter contro auto: muore una ragazza

Tragedia a Messina. Ieri sera, venerdì 23 agosto, una ragazza di 14 anni, Aurora De Domenico, è morta in un incidente stradale avvenuto sulla via Consolare Pompea, nel villaggio di Ganzirri. La 14enne era su un Honda cp 125 guidato da suo fratello, quando lo scooter si è scontrato contro una Peugeot 206 station wagon per motivi ancora da accertare. Lo riporta La Gazzetta del Sud. La ragazza è stata trasportata nel reparto di rianimazione del Policlinico, ma è morta dopo l'arrivo al noscomio. Il fratello è stato invece trasportato al Papardo, ma non è in pericolo di vita.