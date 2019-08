Meteo a Palermo, le previsioni del 23 agosto

La situazione meteo in città

A Palermo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. La temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 24°C, lo zero termico si attesterà a 4100m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Mare poco mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Sicilia

Un nucleo d'aria fredda in quota pone fine alla fase stabile, calda e soleggiata, il cedimento dell'anticiclone nordafricano favorisce la genesi di temporali pomeridiani sulle zone interne della Sicilia, nuvolosità sterile nelle ore mattutine e sulle aree costiere. In serata rasserena ovunque. Temperature in lieve calo nei valori massimi, specie nelle aree interessate dalle precipitazioni. Venti deboli a prevalente regime di brezza; moderati dai quadranti settentrionali dalla sera. Mari: poco mosso lo Stretto di Sicilia, generalmente calmi gli altri bacini.

La situazione meteo a Trapani

A Trapani cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 24°C, lo zero termico si attesterà a 4250m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Mare poco mosso.

La situazione meteo a Messina

A Messina cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 25°C, lo zero termico si attesterà a 4250m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Mare quasi calmo.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 1,8 µg/m³.