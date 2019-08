Meteo a Palermo: le previsioni di oggi 22 agosto

La situazione meteo in città

A Palermo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 25°C, lo zero termico si attesterà a 4100m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Mare poco mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Sicilia

La graduale flessione della pressione atmosferica favorisce, dopo iniziali condizioni di tempo prevalentemente soleggiato, la formazione di locali addensamenti nuvolosi a ridosso dei rilievi interni nelle ore pomeridiane; possibili temporali e qualche rovescio su Appennino campano, bassa Calabria e soprattutto sull'entroterra della Sicilia; nel corso della serata rasserena ovunque. Temperature senza variazioni degne di nota. Venti deboli a prevalente regime di brezza. Mari: poco mosso lo Stretto di Sicilia, generalmente calmi gli altri bacini.

La situazione meteo a Catania

A Catania cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4200m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Sudest. Mare poco mosso.

La situazione meteo a Ragusa

A Ragusa cieli sereni o poco nuvolosi al mattino, con nubi in aumento fino a cieli molto nuvolosi e deboli piogge nel pomeriggio. Schiarite in serata. La temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4400m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 1,1 µg/m³.