Marsala, montata una pedana sulla salina per guardare il tramonto

A Genna di Marsala è stata montata una pedana con 100 sedie su una vasca di decantazione dell'acqua di mare per ammirare il tramonto sulla Salina. È una delle novità del progetto di riqualificazione voluto da Ignazio Passalacqua e Lillo Gesone, creatori del format Assud, in collaborazione con i proprietari della Salina, risalente al 1500. "Quest'area, dunque, diventa una delle principali mete turistiche del comprensorio - affermano i promotori del progetto -. Perché sarà possibile visitare, in maniera gratuita, tutto il percorso della filiera del sale, dall'ingresso dell'acqua di mare nelle vasche di decantazione fino alla raccolta. Ed è stato realizzato anche un piccolo museo del sale che custodisce gli strumenti e le testimonianze di questo antico mestiere".

La pedana montata sulla salina a Marsala (ANSA)

Il percorso

I turisti potranno arrivare allo Stagnone, lo specchio di mare che si trova di fronte a Marsala, poi alla fine del percorso ci sarà un piccolo punto ristoro creato da Assud: "I turisti quando arrivano qui rimangono affascinati - spiega Passalacqua - Credo che sia giusto e doveroso, per noi marsalesi, tentare di valorizzare le nostre risorse. Con la riduzione dei voli dall'aeroporto di Trapani, il flusso di turisti è notevolmente diminuito. Ma non dobbiamo farci prendere dallo sconforto. Marsala ci offre tante occasioni, sta a noi cercare di farle esprimere al meglio. Sono certo - conclude - che le Saline, specie se dovessero diventare patrimonio Unesco, possano essere il punto di ripartenza. Per l'intero indotto".