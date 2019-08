Meteo a Palermo: le previsioni del 16 agosto

La situazione meteo in città

A Palermo bel tempo per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 24°C, lo zero termico si attesterà a 4100m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Mare poco mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Sicilia

Un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico sul litorale tirrenico giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; su litorale ionico, litorale meridionale e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in attenuazione; moderati settentrionali in rotazione ai quadranti nord-occidentali in quota. Zero termico nell'intorno di 4050 metri. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia mosso.

La situazione meteo a Trapani

A Trapani bel tempo per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4100m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Mare mosso.

La situazione meteo a Messina

A Messina giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino. La temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4200m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest. Mare poco mosso.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 0,8 µg/m³.