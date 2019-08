Avola, appicca incendio in casa sua e si barrica dentro: denunciato

Denunciato un uomo di 39 anni ad Avola, in provincia di Siracusa, per danneggiamenti. A quanto si apprende, ha provocato un incendio nel suo appartamento, dove si trovava agli arresti domiciliari, e poi si è barricato in casa. Gli agenti di polizia sono riusciti a convincere il 39enne, che soffre di disturbi mentali, ad aprire la porta, consentendo ai vigili del fuoco di intervenire. L'uomo è stato ricoverato in ospedale per le ustioni mentre alcuni condomini, rimasti lievemente intossicati dall'inalazione dei fumi, hanno fatto ricorso alle cure mediche.