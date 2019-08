Cumuli di rifiuti, buche e strade dissestate: è quanto segnala l’associazione Comitati civici di Palermo, documentando quotidianamente attraverso fotografie sulla propria pagina Facebook le situazioni problematiche presenti in diversi quartieri della città. "Segnaliamo, ancora una volta, la discarica perennemente presente in via Paolo Emiliani Giudici, all'altezza della scuola Francesco Perez". "Da più parti - dice ancora l'associazione - ci segnalano le condizioni disastrose, dal punto di vista igienico-sanitario, dell'intero quartiere Bonagia-Falsomiele, a causa della mancata raccolta dei rifiuti, che letteralmente sommergono le strade del quartiere". Per quanto riguardo le strade, l’associazione raccomanda di far attenzione alla buca al centro di piazza Virgilio, così come in via Ammiraglio Gravina angolo via Miraglia e in via Francesco Petrarca.