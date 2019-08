La situazione meteo in città

A Palermo giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino. La temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 24°C, lo zero termico si attesterà a 4400m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest. Mare poco mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Sicilia

Ancora anticiclone africano, accompagnato questa volta però da correnti di Maestrale. Tanto sole sulla Sicilia, fatta eccezione maggiore nuvolosità sui versanti tirrenici. Temperature in calo sui versanti tirrenici e lieve anche in quota,, aumento termico invece sulla Sicilia meridionale per venti di caduta, con picchi di 37-38°C su Agrigentino e Ragusano, dove i valori termici saranno elevati anche di notte. Venti deboli o moderati di Maestrale, con rinforzi sullo Ionio. Mari spesso mossi al largo, poco mossi sotto costa o localmente mossi lungo le coste esposte.

La situazione meteo a Catania

A Catania bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 24°C, lo zero termico si attesterà a 4400m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Sudest. Mare poco mosso.

La situazione meteo a Messina

A Messina giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino. La temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 26°C, lo zero termico si attesterà a 4400m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest. Mare poco mosso.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 0,3 µg/m³.