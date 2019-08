Tenta di recuperare droga ma trova poliziotti: arrestato nel Messinese

Aveva nascosto un sacchetto contenente oltre un chilo e mezzo di marijuana in un canale di scolo ma, una volta tornato a recuperare la droga, ha trovato ad attenderlo la polizia di Stato. Per questo Pino Crimi Stigliolo, 48 anni, è stato arrestato in flagranza di reato nel Messinese. L’uomo aveva nascosto l'involucro nel canale per le acque reflue lungo la rampa di accesso ai caselli autostradali di Brolo (Messina). La droga era stata poi trovata dai poliziotti, che avevano anche fermato l'uomo per alcuni controlli. Qualche ora dopo Crimi Stigliolo è tornato sul posto per cercare di recuperare la marijuana ma ha trovato gli agenti del commissariato di Capo d'Orlando e quelli del distaccamento di polizia stradale di Sant’Agata di Militello.