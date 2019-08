Palermo, esce di strada con la moto: morto 18enne

Due giovani a bordo di una moto sono usciti di strada e sono finiti contro un guardrail. Nello schianto G. F., di 18 anni, ha perso la vita mentre C.S., di 19 anni, è rimasto ferito ed è ricoverato in gravi condizioni in ospedale. L'incidente è avvenuto a Montepellegrino in via Pietro Bonanno, a Palermo, nella zona tra il Belvedere e il Santuario di Santa Rosalia. I due ragazzi erano insieme a una comitiva di coetanei quando, per cause ancora da accertare, sono finiti contro il guardrail. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia locale che ha svolto i rilievi.