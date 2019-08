Siracusa, in auto con 120 grammi di cocaina: arrestato un 28enne

Un 28enne è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri della compagnia di Siracusa per spaccio di droga. L’uomo, un’operaio edile incensurato, è stato notato dai militari dell’Arma nei pressi di una stazione di servizio mentre attendeva da solo all'interno della propria autovettura con un atteggiamento sospetto. I carabinieri hanno quindi deciso di procedere al controllo del veicolo. A bordo, l’uomo custodiva una confezione di cellophane con 4 involucri sigillati, ciascuno dei quali conteneva 30 grammi di cocaina ancora in pietra non divisa in dosi, per un peso complessivo di 120 grammi.