Meteo a Palermo: le previsioni del weekend

La situazione meteo in città

A Palermo bel tempo per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 24°C, lo zero termico si attesterà a 4300m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest. Mare poco mosso. Domenica bel tempo con per l'intera giornata. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Sicilia

Nubi e qualche pioviggine sin dal mattino anche sulla Calabria tirrenica, meglio altrove ma con possibili brevi e isolati fenomeni in sviluppo diurno sull'Appennino. In prevalenza soleggiato sulla Sicilia salvo qualche addensamento attorno allo Stretto. Zero termico nell'intorno di 4400 metri. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia mosso. Temperature in lieve calo tra Campania e Calabria.

La situazione meteo a Catania

A Catania cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 41°C, la minima di 24°C, lo zero termico si attesterà a 4500m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Mare poco mosso. Domenica bel tempo per l'intera giornata.

La situazione meteo a Ragusa

A Ragusa bel tempo per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 35°C, la minima di 27°C, lo zero termico si attesterà a 4600m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Domenica bel tempo per l'intera giornata.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 0,4 µg/m³.