Un poliziotto, Salvatore D'Anna, 39 anni, è morto nella notte di giovedì 1 agosto in un incidente stradale avvenuto a Divieto, frazione del comune di Villafranca Tirrena in provincia di Messina. L'uomo era a bordo della propria moto quando, per motivi ancora da accertare, si è schiantato contro un palo della luce ed è morto sul colpo. E’ successo lungo via Madonna del Tindari, di fronte a villa Marullo. I carabinieri indagano per accertare la dinamica dell'incidente.