Investita da pullman a Palermo, 68enne in condizioni gravi

Una donna di 68 anni, G.F., è ricoverata in gravi condizioni dopo essere stata investita ieri, lunedì 29 luglio, da un pullman turistico in via Dante a Palermo. La donna è stata trasferita al Trauma Center dell'ospedale Villa Sofia. La vittima, come fanno sapere dall'ospedale oltre al trauma cranico, ha subìto lesioni alla colonna vertebrale e un trauma toracico. La prognosi resta riservata.

La dinamica dei fatti

Da quanto accertato, la donna si trovava quasi a metà della carreggiata, sulle strisce pedonali quasi del tutto sbiadite, quando è sopraggiunto il mezzo pubblico che da via Dante ha svoltato verso via Brunetto Latini, in direzione di piazza Virgilio. L'incrocio è regolato da un semaforo: gli investigatori dovranno accertare se per i pedoni il segnale fosse verde.