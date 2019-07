Droga nel Catanese, sequestrati tre chili di marijuana: tre arresti

In due operazioni nel Catanese, ad Aci Catena ed Aci Sant'Antonio, i carabinieri hanno sequestrato tre chili di marijuana. Inoltre, tre persone sono finite in manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ad Aci Catena è stato arrestato un uomo di 36 anni, Orazio Patanè, che era già ai domiciliari: è stato sorpreso in casa con oltre due chili di droga e un bilancino di precisione.

Gli altri arresti

Ad Aci Sant'Antonio, invece, con la stessa accusa sono stati arrestati due giovani conviventi di 26 e 22 anni. Nella loro abitazione sono stati trovati e sequestrati un chilo di marijuana, parte della quale suddivisa in vari involucri, 200 euro in banconote di vario taglio, un bilancino di precisione e materiale usato per il confezionamento della droga.