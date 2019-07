Lampedusa, anziano scomparso: avviate le ricerche

Sono in corso a Lampedusa le ricerche di un ex imprenditore tessile del Beneventano, ora in pensione, che da tempo vive con la famiglia a Lampedusa, affetto da una malattia neurodegenerativa. Si chiama Enzo Pezzino e di lui non si hanno notizie da ieri, sabato 27 luglio. "Abbiamo sporto denuncia ai carabinieri - ha spiegato il figlio William - e stiamo cercando ovunque. L'ultima volta è stato visto da alcuni testimoni nelle vicinanze del faro di Capo Grecale". Nelle ricerche sono impegnati i carabinieri, la guardia di finanza e, in queste ore in burrasca, le motovedette della capitaneria di porto.