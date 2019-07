Meteo a Palermo: le previsioni di oggi giovedì 25 luglio

La situazione meteo in città

A Palermo bel tempo per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 26°C, lo zero termico si attesterà a 4400m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Mare poco mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Sicilia

Un campo di alte pressioni abbraccia le nostre regioni meridionali determinando tempo stabile e perlopiù soleggiato. Solo degli annuvolamenti bassi potranno interessare al mattino le coste tirreniche della Calabria mentre al pomeriggio non si esclude qualche isolato fenomeno sui monti della Sila. Temperature stabili o in lieve aumento in Campania. Venti deboli variabili o da NO. Mari quasi calmi

La situazione meteo a Catania

A Catania cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 24°C, lo zero termico si attesterà a 4500m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Sudest. Mare quasi calmo.

La situazione meteo a Ragusa

A Ragusa cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 35°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4250m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 1,2 µg/m³.