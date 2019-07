Sciopero a Palermo oggi 24 luglio: si fermano bus, treni e navi

È stato programmato per oggi, mercoledì 24 luglio lo sciopero nazionale dei trasporti indetto da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti. Previsti anche sit-in di protesta dei lavoratori del settore davanti alle prefetture siciliane.

Gli orari della sciopero

Lo sciopero è articolato e diversificato per settori: lo stop per bus e tram è di 4 ore dalle 9 alle 13; i treni saranno fermi per 8 ore, dalle 9.01 alle 17.01, mentre le navi per 24 ore, dalla mezzanotte del 23 alle 24 del 24 luglio, 24 ore stop anche per i portuali. Garantiti i servizi minimi essenziali. L'Amat, la società di trasporto pubblico di Palermo, informa che, dalle 9 alle 13, potrebbero verificarsi disagi al servizio, con ritardi o soppressioni di corse bus e tram.

Il commento dei sindacati

"Ci auguriamo che sui punti al centro della piattaforma il governo nazionale possa aprire un proficuo confronto e auspichiamo inoltre che sul versante regionale, la riforma del Tpl, il rilancio del Cas, la riorganizzazione del sistema aeroportuale regionale, il rispetto delle norme sull'autoproduzione, la riduzione del divario infrastrutturale ferroviario e viario, l'attivazione delle autostrade del mare, inducano con urgenza il presidente della Regione e l'assessore ai Trasporti a convocare un tavolo di confronto permanente, perché il settore da riformare e rilanciare è alla base dello sviluppo economico della nostra isola", dicono i segretari generali regionali Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, Franco Spanò, Dionisio Giordano e Agostino Falanga.