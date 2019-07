Meteo a Palermo: le previsioni di oggi mercoledì 24 luglio

La situazione meteo in città

A Palermo bel tempo per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 24°C, lo zero termico si attesterà a 4400m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Mare poco mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Sicilia

Temperature in ulteriore rialzo su Campania e alta Calabria, senza variazioni significative altrove. Picchi ancora prossimi o superiori alla soglia dei 35°C nelle pianure interne non mitigate dalle brezze, valori diurni più contenuti lungo le coste, ma in presenza di tassi di umidità più elevati e dunque di condizioni a tratti afose. Ventilazione debole di direzione variabile. Mari tutti quasi calmi o poco mossi.

La situazione meteo a Catania

A Catania bel tempo per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4500m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest. Mare poco mosso.

La situazione meteo a Trapani

A Trapani bel tempo per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4400m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord. Mare poco mosso.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 1,4 µg/m³.