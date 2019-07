Cefalù, ha un malore mentre fa il bagno in mare: muore 75enne

Tragedia sulle spiagge di Cefalù, in provincia di Palermo. Una turista ucraina di 75 anni è morta mentre faceva un bagno sul lungomare, colpita da un malore. Non appena l’hanno vista in difficoltà, decine di persone hanno dato l’allarme. I primi soccorritori l’hanno raggiunta e trascinata fuori dall’acqua ma la donna, che faceva parte di una comitiva di turisti ucraini ospiti in un albergo, non si è più ripresa. All’arrivo degli uomini del 118, la 75enne era già morta.