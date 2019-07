Mineo, marijuana e armi in casa: arrestato un uomo di 60 anni

In provincia di Catania, a Mineo, un uomo di 60 anni è stato arrestato dai carabinieri per spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi e munizioni. In un casolare in suo uso militari dell'Arma hanno trovato circa 60 grammi di marijuana, 34 semi di canapa indiana, un fucile da caccia, una carabina ad aria compressa, una sciabola in acciaio con una lama di 80 centimetri e una scatola contenente 87 piombini cal. 4,5 marca Umarex. L'uomo è ai domiciliari.

Pusher in manette

Invece, a Catania, un pusher di 21 anni è stato arrestato dai carabinieri perché trovato in possesso di 43 dosi di cocaina e 102 dosi di marijuana.