Vittoria, bimbi travolti dal suv: in migliaia al funerale di Simone

Si sono tenuti oggi, mercoledì 17 luglio, i funerali di Simone D’Antonio, ragazzino di 12 anni morto domenica 14 luglio nell'ospedale di Messina dopo essere stato travolto da un suv che ha ucciso anche il cuginetto lo scorso 11 luglio a Vittoria, in provincia di Ragusa. L'autista, accusato di omicidio stradale, al momento dell'incidente aveva un tasso alcolemico quattro volte superiore ai limiti di legge.

I funerali

Alcune migliaia di persone si sono assiepate, in lacrime, all’esterno della chiesa già gremita. Al corteo funebre, aperto dai giovani dei gruppi parrocchiali della diocesi di Ragusa, hanno partecipato anche il vicepremier Luigi Di Maio e il commissario straordinario del Comune Filippo Dispenza, ma anche autorità militari e civili. Ingente lo spiegamento delle forze dell'ordine.

Le parole del vescovo di Ragusa

"La responsabilità di questa tragedia va tenuta in debito conto. Dobbiamo fare in modo che non si guidi più in stato di ebbrezza o sotto l'effetto della droga perché queste tragedie non accadano più". Così il vescovo di Ragusa, Carmelo Cuttitta, durante l'omelia ai funerali di Simone. "Alessio e Simone hanno raggiunto la vita eterna e sono in compagnia di Dio", ha detto il vescovo che alla fine della sua omelia ha chiesto un applauso, durato due minuti, per i due cuginetti.