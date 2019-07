Travolge bimbi con l'auto, Cancelleri: "Annullare seduta Ars"

Giancarlo Cancelleri, vicepresidente dell'Ars (Assemblea Regionale Siciliana), ha chiesto al presidente Gianfranco Miccichè, di "non prevedere seduta d'Aula domani per consentire ai deputati di partecipare ai funerali del piccolo Simone", uno dei due cuginetti investiti e uccisi a Vittoria, in provincia di Ragusa, da Rosario Greco a bordo del suo Suv. Alle esequie sarà presente il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, che per l'occasione ha annullato tutti gli appuntamenti in agenda.

La dinamica dei fatti

La sera di giovedì 11 luglio due bambini, cuginetti di 11 e 12 anni, sono stati travolti da un'auto pirata mentre erano seduti sull'uscio di casa. Uno dei bambini, Alessio D'Antoni, è morto sul colpo e l'altro, Simone, è invece morto domenica 14 luglio al Policlinico di Messina per le ferite riportate. La notizia tragica era arrivata nel giorno dei funerali di Alessio.

L'arresto

Il conducente dell'auto subito dopo l'incidente era fuggito a piedi. Poi il 37enne era stato arrestato ed era risultato positivo ad alcol e droga. I passeggeri che erano con lui, e che come l'autista erano fuggiti a piedi dopo l'incidente, si erano presentati volontariamente in Questura spiegando di essere scappati per paura di essere aggrediti.