Meteo a Palermo: le previsioni di oggi martedì 16 luglio

La situazione meteo in città

A Palermo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana. La temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 3750m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest. Mare mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Sicilia

La circolazione depressionaria che si è formata sui mari meridionali insiste sulle nostre regioni determinando anche condizioni di maltempo. In particolare, la Calabria ionica sarà coinvolta da fenomeni anche intensi sui settori orientali. Rovesci che riguarderanno anche la Sicilia con i fenomeni che si concentreranno sulla fascia ionica nella seconda parte. Meglio in Campania salvo per qualche pioggia tra alta Irpinia e salernitano. Temperature in ulteriore calo tra Sicilia e Calabra. Venti che ruotano e si dispongono tra Levante e Grecale con mari mossi.

La situazione meteo a Siracusa

A Siracusa cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con nubi in graduale aumento dal tardo pomeriggio associate a piogge e rovesci, anche temporaleschi in serata. La temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 3750m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest. Mare mosso.

La situazione meteo a Trapani

A Trapani cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Rasserena in serata. La temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordovest. Mare molto mosso.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 0,4 µg/m³.