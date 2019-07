Meteo a Palermo: le previsioni del weekend

La situazione meteo in città

A Palermo sabato bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 25°C. Mare mosso. Domenica cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 24°C. Mare mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Sicilia

Sabato l'afflusso di correnti nordoccidentali rinnova condizioni di variabilità sulle regioni meridionali, relegate sul bordo orientale del promontorio anticiclonico di matrice subtropicale. Temperature in rialzo in Sicilia con picchi localmente superiori ai 35°C nelle pianure interne centro-orientali, senza variazioni significative e prossime alle medie del periodo. Domenica avvio di giornata discreta eccetto per una variabilità sulla Calabria con qualche fenomeno non escluso. Tendenza ad aumento della nuvolosità nella seconda parte del giorno in prevalenza medio alta e stratiforme.

La situazione meteo a Catania

A Catania sabato bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 21°C. Mare poco mosso. Domenica bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 23°C.

La situazione meteo a Ragusa

A Ragusa sabato bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 25°C. Domenica bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 22°C.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 0,8 µg/m³.