Meteo a Palermo: le previsioni di oggi venerdì 12 luglio

La situazione meteo in città

A Palermo bel tempo per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4100m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Mare poco mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Sicilia

Non esclusi locali rovesci, anche a carattere temporalesco, sull'Appennino Campano e più occasionalmente su Sila, Serre e Sicilia centro-orientale. Temperature in rialzo nell'entroterra campano, con poche variazioni altrove. Caldo senza eccessi con massime perlopiù comprese tra 28 e 31°C e locali picchi di 33-34°C relegati alle pianure interne della Sicilia, alla Sibaritide e al Crotonese. Ventilazione debole in rotazione dai quadranti occidentali. Basso Tirreno poco mosso; Canale di Sicilia e Ionio ancora mossi a largo.

La situazione meteo a Catania

A Catania cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4100m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest. Mare poco mosso.

La situazione meteo a Ragusa

A Ragusa giornata in prevalenza soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino. La temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4200m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 0,6 µg/m³.