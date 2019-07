Meteo a Palermo: le previsioni di oggi giovedì 11 luglio

La situazione meteo in città

A Palermo cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Rasserenamenti dal pomeriggio fino a cieli stellati in serata. La temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 24°C, lo zero termico si attesterà a 4300m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordovest. Mare mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Sicilia

Nuvolosità irregolare, a tratti compatta, sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia, ivi con qualche pioggia; condizioni di generale variabilità sulla bassa Calabria, tempo più stabile e soleggiato altrove, ma con addensamenti nuvolosi ad evoluzione pomeridiana e locali rovesci in sviluppo a ridosso dei principali comprensori montuosi. Temperature in generale diminuzione, marcata in Sicilia e lungo le coste ioniche della Calabria. Si conclude ovunque l'ondata di calore, se si eccettuano ancora picchi di 33-35°C su Agrigentino e Ragusano interno. Venti moderati da ONO/NO. Mari mossi, fino a molto mosso lo Ionio a largo.

La situazione meteo a Catania

A Catania bel tempo per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 24°C, lo zero termico si attesterà a 4200m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Sudest. Mare mosso.

La situazione meteo a Ragusa

A Ragusa cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano. La temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4300m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 0,3 µg/m³.