Meteo a Palermo: le previsioni di oggi mercoledì 10 luglio

La situazione meteo in città

A Palermo cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni. La temperatura massima registrata sarà di 37°C, la minima di 26°C, lo zero termico si attesterà a 4300m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Sicilia

Temperature in generale diminuzione su Campania e Calabria tirrenica, pressoché stazionarie o in ulteriore temporaneo rialzo tra Crotonese, Catanzarese, Locride e Sicilia ionica; apice dell'ondata di calore nell'hinterland di Catania e Siracusa con massime fino ai 40-42°C in città; valori perlopiù compresi tra 35 e 39°C su Palermitano, Ennese e Nisseno. Venti in rotazione e rinforzo da NO a partire dai versanti tirrenici peninsulari, ancora temporaneamente da O/SO in Sicilia. Basso Tirreno e Canale di Sicilia da poco mossi a mossi.

La situazione meteo a Siracusa

A Siracusa cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 41°C, la minima di 28°C, lo zero termico si attesterà a 4400m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. Mare poco mosso.

La situazione meteo a Caltanissetta

A Caltanissetta cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 25°C, lo zero termico si attesterà a 4300m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 0,3 µg/m³.