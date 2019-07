Meteo a Palermo: le previsioni di oggi martedì 9 luglio

La situazione meteo in città

A Palermo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano. La temperatura massima registrata sarà di 37°C, la minima di 29°C, lo zero termico si attesterà a 4600m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Mare poco mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Sicilia

Caldo ancora molto intenso in Sicilia: sull'isola attese massime quasi ovunque superiori ai 35-37°C con picchi di 40-42°C nelle pianure interne del Nisseno, dell'Ennese, del Catanese e del Siracusano; valori diurni superiori ai 35-36°C anche tra Crotonese, Sibaritide e Valle del Crati, decisamente più contenuti in Campania e lungo i litorali tirrenici calabresi interessati dalle correnti occidentali.

La situazione meteo a Catania

A Catania cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 36°C, la minima di 27°C, lo zero termico si attesterà a 4400m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Sudest. Mare poco mosso.

La situazione meteo a Ragusa

A Ragusa cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi al mattino, con addensamenti pomeridiani-serali. La temperatura massima registrata sarà di 38°C, la minima di 30°C, lo zero termico si attesterà a 4500m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 1,3 µg/m³.