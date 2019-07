Siracusa, incidente frontale tra un'auto e uno scooter: morto 26enne

Non ce l’ha fatta, Marcolino D’Angeli, il 26enne che ha perso la vita attorno alle 3 di domenica 7 luglio, a Siracusa, in seguito a un incidente stradale. Secondo quanto ricostruito dalla polizia municipale, la vittima si trovava a bordo del suo scooter quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato frontalmente con un’ auto, una Toyota Yaris, in via San Sebastiano, zona centrale della città. Il giovane è morto sul colpo. Inutili i tentativi di rianimazione effettuati dai soccorritori. La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta.