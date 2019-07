Palermo, incidenti stradali: investito da automobile, muore 73enne

Un anziano di 73 anni, Giuseppe Lecce, è morto in un incidente stradale avvenuto a Palermo in via Castellana. L’uomo è stato travolto e ucciso da una Smart, alla cui guida era A. G., 33 anni. Sul luogo dell’impatto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118 che hanno tentato inutilmente di rianimare l’anziano. I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia municipale: sono in corso indagini sull'automobilista, che rischia una denuncia per omicidio stradale.