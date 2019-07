Mostre a Palermo: cosa fare nel weekend del 6-7 luglio

Raccontare spaccati di vita quotidiana attraverso i volti e le espressioni della gente comune. Prende il via all’aeroporto Falcone Borsellino la mostra fotografica “Scatti d’ali”, che raccoglie i lavori di Giovanni Franco. Il capoluogo siciliano rende omaggio ai 50 anni delle lotte LGBTQ con una mostra dedicata alla storia delle proteste di questo movimento.

Mostre che inaugurano a Palermo questa settimana

“Scatti d’ali” – Aeroporto Falcone Borsellino

Momenti di vita impressi in un click, seguendo, al di là degli stereotipi, il richiamo della curiosità e delle emozioni. Gente comune che, attraverso i suoi sguardi e le sue espressioni, racconta uno spaccato di vita quotidiana. Viene inaugurata venerdì 5 luglio alle 17, all’aeroporto Falcone Borsellino, la mostra fotografica "Scatti d’ali”, che raccoglie le istantanee del fotografo dell’Ansa Giovanni Franco. "La fotografia è per me un modo per raccontare storie - racconta Franco -, a volte un'immagine resta impressa nella memoria più di tante parole. Soprattutto oggi che i selfie, si sono trasformati in una sorta di specchi deformati della realtà con la memoria”. La mostra è curata da Simona Gazziano.

“Stonewall: The Temple” – Palazzo Sant’Elia

Palermo celebra i 50 anni di lotte per i diritti civili con “Stonewall: The Temple”, mostra fotografica che rende omaggio ai moti di protesta che nel 1969 diedero il via alla rivoluzione LGBTQ, ripercorrendone la storia tramite gli scatti presi dall’omonimo libro. L’esposizione, realizzata in collaborazione con Arcigay Palermo e Fondazione Sant’Elia e patrocinata dal Comune di Palermo, viene inaugurata oggi, 5 luglio, e sarà visitabile fino al 20 luglio.

Mostre ed eventi in corso a Palermo a luglio 2019

“Shifting Stances” – Palazzo Riso

È stata aperta lunedì 1 luglio presso il Polo Museale Regionale d’Arte Moderna e Contemporanea Palazzo Risi di Palermo la mostra fotografica “Shifting Stances”. Realizzata in collaborazione con il Museo regionale Palazzo D’Aumale di Terrasini, l’esposizione si compone di diverse installazioni. Tra queste, Divided To The Ocean di James Russell Cant, che presenta ritratti di persone che sono emigrate attraverso il mare in Inghilterra, e Sea/Change, l’evoluzione del panorama sociale di Folkestone, città della costa inglese, vista attraverso l’obiettivo di Lee Broadhurst-Hooper. La mostra rimarrà aperta fino al 2 dicembre.

Orari di visita: martedì, mercoledì e domenica dalle ore 10 alle 19.30. Dal giovedì al sabato dalle ore 10 alle 23.30. Lunedì chiuso.

"Soggetto nomade" – Centro Internazionale di Fotografia

Gli anni Sessanta e Ottanta, il ventennio cruciale della storia e del costume italiani, sono raccontati dal punto di vista femminile da cinque grandi fotoreporter nella mostra "Soggetto nomade", inaugurata sabato 22 giugno al Centro Internazionale di Fotografia di Palermo, diretto da Letizia Battaglia. L'esposizione, curata da Cristiana Perrella ed Elena Magini, propone cento scatti di Paola Agosti, Letizia Battaglia, Lisetta Carmi, Elisabetta Catalano e Marialba Russo, e coglie da prospettive diverse una soggettività femminile vissuta, rappresentata e interpretata in un periodo di grandi cambiamenti sociali.

"Aurea Hora" – Villa Zito

Una mostra di tele e installazioni di Francesco De Grandi è il nuovo evento della rassegna "Incursioni contemporanee", dedicata alla contaminazione tra le collezioni pittoriche della Fondazione Sicilia e i linguaggi dell'arte di oggi. Le esposizioni sono curate da Sergio Trosi. "Aurea Hora” ed evocano il momento in cui significati latenti o usurati si risvegliano e toccano la coscienza. Attorno ai soggetti viene svolta un'opera di costruzione simbolica sul filo di un dialogo con la collezione di Villa Zito, tramite i paesaggi di Francesco Lojacono, con i tagli di luce di Luca Giordano o con le atmosfere di Mattia Preti.

"Frida Kahlo. I colori dell'anima" - Palazzo Zingone Trabia

Una mostra che è grande omaggio a una tra le artiste più amate di tutti i tempi. "Frida Kahlo - I colori dell’anima" è la prima mostra in Sicilia dedicata alla grande artista messicana. Nel grande progetto espositivo trovano posto oltre settanta scatti, in parte inediti, di Leo Matiz, fotografo colombiano, che ha realizzato intensi ritratti di Frida intorno agli anni Quaranta. Presente al vernissage Alejandra Matiz, figlia di Leo e presidente della Fondazione a lui dedicata che, racconterà il rapporto tra Frida e suo padre. La mostra rimarrà aperta fino al 29 settembre.

Orari: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 20, sabato e domenica dalle 9.30 alle 21.

"Anaqronías. Un'interpretazione fotografica cervantina" – Istituto Cervantes

L’Instituto Cervantes di Palermo accoglie la mostra "Anaqronías. Un'interpretazione fotografica cervantina". L’esposizione si inserisce in una nuova linea tematica inaugurata dall’Instituto Cervantes nel 2019, "La valigia della Vucciria", volta a realizzare mostre di piccolo formato, ma con alla base una ricerca elaborata e rigorosa, per meglio indagare il rapporto tra letteratura e arti plastiche. La mostra, visitabile fino al 31 luglio, affronta la doppia sfida di misurarsi, da un lato, con il romanzo più importante di tutti i tempi e, dall’altro, regala un nuovo protagonismo a quelle donne che hanno aspettato pazientemente più di 400 anni per riemergere dalle pagine del capolavoro di Miguel de Cervantes.

Orari: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14.30.



Mostre da non perdere nel resto della Sicilia

"Il Monumento di Erice. Un percorso artistico 1931-1993" - Centro Majorana a Erice

Il Centro Majorana di Erice (Trapani), diretto dal fisico Antonino Zichichi, apre per la prima volta al pubblico gli spazi che dal 1963 ospitano ogni anno il dialogo sul futuro dell'Universo fra i più grandi scienziati della Terra e lo fa con quattro mostre ospitate negli Istituti Wigner-San Francesco e Blackett-San Domenico. Il progetto, coordinato dalla Fondazione Majorana, ha preso il via sabato 29 giugno con l’inaugurazione dell’esposizione “Il Monumento di Erice. Un percorso artistico 1931-1993” dedicata allo scultore Umberto Mastroianni, autore di un'opera commemorativa, nel 1993, in occasione dei trent'anni della fondazione e della contestuale visita di papa Giovanni Paolo II. “Fibonacci e il Numero Aureo. La forma generatrice”, "Storia del Centro Majorana” e "Stelle, Costellazioni e Oroscopi” sono le altre tre mostre curate da Zichichi, dove saranno esposti anche i capolavori di Igor Mitoraj e Pizzi Cannella.

Orari: le esposizioni sono aperte tutti i giorni, dalle 10 alle 19, fino al 3 novembre.

"Scoprici, Antonello da Messina" - Museo Mandralisca di Cefalù

È aperta da sabato 8 giugno la mostra "Scoprici, Antonello da Messina. Due ritratti per Cefalù", a cura del professor Giovanni Carlo Federico Villa. Per la prima volta a Cefalù, e fino al 26 novembre, un’opera non siciliana di Antonello da Messina sarà esposta nella Pinacoteca Mandralisca: il "Ritratto d’uomo" della collezione Mandralisca sarà in compagnia del "Ritratto d’uomo – Malaspina", della collezione dei Musei Civici di Pavia. La mostra è frutto di una collaborazione sinergica e feconda tra le Istituzioni, con un progetto nato a dicembre 2018 in occasione della mostra "Antonello da Messina" tenutasi al Palazzo Abatellis di Palermo.

"Costruire per gli dei. Il cantiere nel mondo classico" - Agrigento

Una mostra dal grande valore didattico e documentario ricostruisce i cantieri allestiti per edificare i grandi templi dorici della Valle dei Templi di Agrigento. Sono riproposte, in un itinerario che si addentra nella Valle, in scala 1:1, le principali macchine edili costruite nel tempo, con ingegnosi meccanismi di semplicità disarmante. Ripercorrendo le descrizioni delle fonti antiche, rivive così l'arte del costruire dell'antica Akragas, la "più bella città dei mortali", i cui abitanti secondo Empedocle "costruivano come se dovessero vivere in eterno e banchettavano come se dovessero morire all'indomani". La mostra "Costruire per gli dei. Il cantiere nel mondo classico", prodotta e organizzata da MondoMostre in collaborazione con il Polo Culturale di Agrigento e il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi e promossa dalla Regione Siciliana - Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, è aperta al pubblico fino al 30 novembre.



Eventi per bambini a Palermo

“Aperibimbi 1001 Notte” – Sanlorenzo Mercato

Inizia oggi, venerdì 5 luglio, la serie di incontri del ciclo “Le valigie di Palermobimbi”. Filo conduttore dell’iniziativa sono le fiabe de Le Mille e una Notte, a partire da una delle più celebri: Aladdin. Le attività prenderanno il via alle 18.30, in via San Lorenzo 28, con la lettura animata della favola. Seguirà una breve discussione e un laboratorio pratico, dove si potrà imparare come costruire una lampada a olio.

“Zeste Kids. Teatrino di carta” – Zeste Hub

Un teatrino di carta realizzato esclusivamente con materiali di riciclo. Oggi, venerdì 5 luglio, ci sarà il primo incontro di Zeste Kids, un ciclo di appuntamnti estivi per i più giovani, durante il quale si potranno anche realizzare dei simpatici libri pop up, esplorare il mondo dell’archeologia e dipingere con elementi naturali. L’incontro si terrà dalle 17 in Via dell’Olimpo 30/a. Il prossimo appuntamento è previsto per mercoledì 10 luglio.