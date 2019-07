Furto energia elettrica a Palermo: in manette erede famiglia Florio

Uno degli eredi della "dinastia" Florio, Alberto Florio Paladino, 55 anni, è finito in manette per furto aggravato di energia elettrica e acqua. I carabinieri della compagnia di San Lorenzo, a Palermo, si sono presentati, lo scorso 2 luglio, presso la Palazzina dei Quattro Pizzi, dove ha sede il Circolo Florio del capoluogo siciliano, di cui Paladino è titolare. I tecnici dell'Enel e dell'Amap (la società che si occupa dell’erogazione dell’acqua pubblica) hanno effettuato presso la struttura alcune verifiche dopo aver notato consumi anomali. Gli esperti hanno scoperto un allaccio abusivo, sia per l'energia elettrica, che per l'acqua potabile.

L'uomo si trova ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.