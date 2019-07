Ripartito il traghetto in avaria dalla notte: a Catania in serata

E' ripartito il traghetto della Grimaldi Lines, salpato la notte scorsa da Salerno e diretto a Catania, che è rimasto fermo, in avaria, in mare per molte ore. E’ quanto riferisce l’Ansa, che riporta le parole di uno dei passeggeri della 'Egnazia': "I motori sono ripartiti e la nave è in movimento: ci hanno detto che arriveremo a Catania alle 18". La conferma è successivamente arrivata anche dalla Guardia Costiera.

Il racconto dei passeggeri

Tirano così un sospiro di sollievo i 250 passeggeri a bordo, anche se la rabbia non è ancora stata smaltita del tutto. "Nessuno ci ha avvisati nella notte - le parole di altri passeggeri riportate dall'Ansa -. Verso le 4, all'improvviso, si sono spente luce e aria condizionata e l'acqua non è più arrivata. Soltanto dopo le nostre rimostranze ci hanno dato acqua e caffè ed e sceso a parlare con noi un vice comandante. Ci ha detto che il ritardo di tre ore nella partenza non era da collegare a quello che è accaduto nella notte in mare, ma ovviamente nessuno di noi ci crede...".

La nave Dattilo per prestare assistenza

Lungo la stessa rotta naviga la nave Dattilo della Guardia Costiera, pronta a prestare assistenza in caso di ulteriori necessità. Nell'immediatezza sono state allertate anche unità della Guardia Costiera di Salerno e navi passeggeri e mercantili in transito nell'area. L'evento è stato seguito dalla centrale operativa di Roma e dalle sale operative della Guardia Costiera di Salerno e Napoli, che ha coordinato le operazioni. Il trasferimento sarà monitorato anche dalla Guardia Costiera di Reggio Calabria e Catania. Saranno effettuati i previsti accertamenti di carattere tecnico per risalire alle cause che hanno determinato l'avaria del traghetto.

