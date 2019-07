Calatafimi Segesta, un incendio distrugge un pub

La scorsa notte un incendio ha distrutto il pub "La Pagoda" di piazza Nicolò Mazara, nel centro di Calatafimi Segesta, in provincia di Trapani. Per domare le fiamme, alimentate anche dalla struttura che era in legno, i vigili del fuoco dei distaccamenti di Alcamo e Trapani hanno lavorato circa tre ore. Sono in corso le indagini per accertare le cause del rogo.