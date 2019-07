Paternò, droga: denunciati i titolari di tre negozi "marijuana light"

In provincia di Catania, a Paternò, i carabinieri hanno sequestrato, in tre rivendite di "marijuana light", 200 confezioni contenenti inflorescenze vietate e con il principio attivo superiore a quello previsto dalla legge e quindi non commerciabile. Questo in attuazione della direttiva ministeriale dello scorso maggio sulla "commercializzazione di canapa e normativa sugli stupefacenti". I tre titolari dei negozi sono stati denunciati per vendita e commercializzazione di sostanze stupefacenti.