Dopo gli incendi scoppiati nei giorni scorsi, un nuovo rogo è divampato nella riserva di Capo Gallo a Palermo. Si tratta del terzo episodio avvenuto nella zona di riserva in pochi giorni. Per spegnere le fiamme sono entrati in azione i vigili del fuoco, i forestali e un canadair. Sono in corso le indagini per accertare la causa dell'incendio. La scorsa settimana alcune villette sono state minacciate dalle fiamme.